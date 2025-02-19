Yenidoğan davasında yargılanan doktorlar meslekten 3 yıl men edildi

Türkiye'nin konuştuğu dava sürerken Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine çok sert yanıt

"Ey TÜSİAD" diye söze başladı, devamında çok sert ifadeleri var
İstanbul'da vorteks radara yansıdı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İstanbul'da kırmızı alarm! Valilik 7 maddede uyardı
Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?

Gölbaşı'nda Deprem İle Yıkılan Alanlarda Yıkım Başladı

Gölbaşı'nda Deprem İle Yıkılan Alanlarda Yıkım Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde rezerv alan olarak ilan edilen bölgede yıkım çalışmaları başladı. Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, 2 bin 37 konut ve iş yeri yapılacağını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde rezerv alan ilan edilen bölgede yıkım çalışmaları başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Turan Özdemir Caddesi ile Yeni Kent Mahallesi rezerv alan ilan edildi.

Bu alanlarda bulunan ev ve iş yerlerinin yıkım çalışmasına başlandı.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, rezerv alanlarında 2 bin 37 bağımsız konut ve iş yeri yapılacağını söyledi.

Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Seyhan, şunları kaydetti:

"Birinci etabın yıkımları gerçekleştirildi. Şu an müteahhit firmanın makineleri indi ve rezerv alan çalışmaları an itibariyle başladı. İlçemizin çehresi çok farklı bir hale gelecek. Yenikent Mahallemiz daha çok konut ağırlıklı olacak. Turan Özdemir Caddesi'nde ise konut ve iş yeri yapılacak. İnşallah bir sene gibi kısa bir süre içerisinde şehrimiz çok daha farklı bir imaja ve farklı bir görüntüye kavuşacak."

Seyhan, yapıların zemin artı 2 ile zemin artı 3 olarak inşa edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
img

Süper Lig devinde düşüş var! İşte en fazla taraftarı olan kulüp
img

Aralarında yeni bir kriz çıktı
img

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar

Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar
Sahte zeytinyağı nasıl ayırt edilir? İşin uzmanı püf noktasını anlattı

Sahte zeytinyağı nasıl ayırt edilir? İşin uzmanı püf noktasını anlattı
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu: Keşke en kısa zamanda ölsem

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
Deprem uzmanı bir ilimizi uyardı: Volkanik patlama tehlikesi var

Deprem uzmanı bir ilimizi uyardı: Volkanik patlama tehlikesi var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.