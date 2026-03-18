Gölbaşı'nda Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Program Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program Gölbaşı Mezarlığı Şehitliği'nde sürdü. İlçe protokolü burada şehit kabirlerini gezerek karanfil bıraktı.

Program kapsamında Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lise ve Ortaokulu tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Programda öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi.

Kaymakam Erol Rüstemoğlu, yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin milletin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Programa Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, İlçe Jandarma Komutanı Yavuz Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Demir, İlçe Müftüsü Mehmet Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz ve ilçe protokolü katıldı.

Kaynak: AA / Soner Aksakal
