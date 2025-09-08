Haberler

Gölbaşı'nda 2025-2026 Eğitim Yılı Programı Düzenlendi

Gölbaşı'nda 2025-2026 Eğitim Yılı Programı Düzenlendi
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla düzenlenen törene Kaymakam Erol Rüstemoğlu, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz katıldı. Protokol üyeleri, öğrencilerle bir araya gelerek başarı temennisinde bulundu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolasıyla program düzenlendi.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz'ın katılımıyla Gündüz Alp İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Törende öğrencilerle bir araya gelen protokol üyeleri, başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
