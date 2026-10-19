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Gölbaşı Belediyesi ekipleri Eymir Mahallesi'nde çok sayıda cam ve plastik şişe topladı

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Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eymir Mahallesi'nde yaptığı temizlik çalışmasında çok sayıda cam ve plastik şişe topladı. Belediye, sosyal medya paylaşımında doğal alanların temiz tutulmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkati çekti.

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eymir Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasında çok sayıda cam ve plastik şişe topladı.

Gölbaşı Belediyesi, ilçenin doğal güzelliklerini korumak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Eymir Mahallesi'nde yapılan temizlik çalışmasında doğaya bırakılan çok sayıda şişe toplandı. Çalışmaya ilişkin görüntüler belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşımda, doğal yaşamın korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesinde toplumsal duyarlılığın önemine işaret edildi. Doğal alanlara bırakılan atıkların çevreye zarar verebileceği belirtilerek temizliğin yalnızca belediye ekiplerinin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Belediye ekipleri, vatandaşların gölleri, parkları, yeşil alanları ve ortak yaşam alanlarını temiz tutarak çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlamasının önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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