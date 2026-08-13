Bolu'da Perseid Meteor Yağmuru Gözlemi

BOLU'nun Seben ilçesinde Perseid meteor yağmuru, Taşlıyayla Gölü kenarında düzenlenen etkinlikle izlendi.

Her yıl gökyüzü meraklılarının ilgiyle beklediği Perseid meteor yağmuru, Bolu'da da gözlemlendi. Seben ilçesindeki Taşlıyayla Gölü kenarında bir araya gelen vatandaşlar şehir ışıklarından uzak bölgede gökyüzünü izledi. Etkinliğe, çektiği astrofotoğraflarla tanınan Bolulu genç astrofotoğrafçı Berkcan Belen de katıldı. Daha önce çektiği bir fotoğraf NASA tarafından yayımlanan Belen, gece boyunca gerçekleştirilen gökyüzü gözlemine eşlik etti.

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı etkinlikte vatandaşlar, gökyüzünde görülen meteorları takip ederken, Taşlıyayla Gölü çevresindeki karanlık ortam gözlem için uygun koşullar oluşturdu. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, en güzel fotoğrafı çekmek için mücadele etti.

'BURANIN DEĞERİ BİLİNMİYOR'

Seben Gölü çevresinin ışık kirliği açısından korunaklı olduğunu ve değerinin bilinmediğini söyleyen Berkcan Belen, "Aslında buranın değeri bilinmiyor. Yani ışık kirliliği açısından burası çok iyi bir yer. Yani ışık kirliliği çok düşük seviyede. Bolu'nun Seben ilçesinde, Seben Gölü'nde, gölün içindeki caminin yanındayız. Rakım yaklaşık 1400 metre. 1400 metre olduğu için de hem ışıklardan daha yüksekte kalıyor, yani şehirler daha alçakta olduğu için, hem de etrafımızda hiçbir yerleşim yeri yok. Küçük yaylalar var ama bunlar bizi çok da etkilemiyor" dedi.

'2027'DE KAMPLI BİR ŞEKİLDE YAPACAĞIZ'

Etkinliği düzenleyen Bolu Belediyesi Fotoğrafçılık Atölyesi'nde eğitmeni Güner Ateş ise "Etkinlik Bolu'da ilk defa düzenleniyor. Normalde bireysel olarak herkes bu çekimleri yapıyor, gözlemi yapıyor ama biz hem sosyal bir etkinlik olsun istedik, insanlar bir arada izlesin, daha bir heyecan olsun diye düşündük. İnşallah önümüzdeki yıl, 2027'de daha farklı, daha geniş kitlelere ulaşarak hatta kamplı bir şekilde yapmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı