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Gökten buz kültesi düştü, çoban 'bomba' korkusu yaşadı

Demirören Haber Ajansı - Harun Aksu - Güncel
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Gökten buz kültesi düştü, çoban 'bomba' korkusu yaşadı

VAN'ın Başkale ilçesinde boş araziye gökyüzünden kristalleşmiş buz kütlesi düştü.

VAN'ın Başkale ilçesinde boş araziye gökyüzünden kristalleşmiş buz kütlesi düştü. Çoban Şükrü Abi, buz kütlesinin uçaktan düştüğünün tahmin edildiğini belirterek, "Gece saatlerinde sürüyü otlatırken, o sırada telefonla konuşuyordum. Bomba patlar gibi bir ses duyunca gelip baktım. Olayın etkisiyle bomba patladığını zannettim. Sonra da jandarmaya haber verdim"dedi.

Olay, 25 Haziran'da saat 23.45 sıralarında Başkale'ye bağlı Ortayol Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, çoban Şükrü Abi, gece saatlerinde arazide küçükbaş hayvanları otlatırken, bir anda duyduğu gürültüyle irkildi. Daha sonra da el feneri ile sesin geldiği bölgeyi inceleyen Abi, boş araziye gökyüzünden kristalleşmiş buz kütlesi düştüğünü gördü. Abi, olayı hemen mahalle muhtarına bildirdi ve ardından da jandarmaya haber verildi. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, herhangi bir patlayıcıya rastlamazken, uçaktan düştüğü tahmin edilen buz kütlesinin etkisiyle yerde çukur oluştuğu tespit edildi.

'O ANDA ORADA OLSAYDIM ÖLEBİLİRDİM'

Olayı anlatan çoban Şükrü Abi, "Buz kütlesinin düştüğü yerde 2 dakika öncesi ayrılmıştım, o sırada telefonla konuşuyordum. Orada olsaydım ölebilirdim. Bomba patlar gibi bir ses duyunca gelip baktım. Yerdeki hasarı gördüm. Olayın etkisiyle bomba patladığını zannettim. Köy muhtarını aradım. Sonra jandarma ekipleri gelip baktı. Ekipler, sonra kocaman bir buz kütlesi olduğunu tespit etti. Uçaktan düşmüş olabileceğini düşündük. 24 saat sonra da bu buz kütlesi eridi. Kütle birinin başına gelseydi, paramparça olurdu" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Harun Aksu - Güncel

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