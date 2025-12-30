Haberler

Mersin'de Göksu Nehri'nin rengi koyulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Nehri, zeytin fabrikalarından dökülen atıklar nedeniyle turkuaz rengini kaybederek koyu renkte akmaya başladı. Yerel halk kirlilikten şikayetçi, çevre ekipleri ise su numunesi aldı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde turkuaz renkli Göksu Nehri'ne akan atıklar nedeniyle suyun rengi koyulaştı.

İlçede Göksu Deltası'ndaki kuş cennetinden Akdeniz'e dökülen turkuaz renkli Göksu Nehri, dökülen atıklar nedeniyle koyu renkte akmaya başladı. Çevrede yaşayanlar, kötü koku yayıldığını belirterek, nehrin yakınından geçemediklerini söyledi. Bölge halkının şikayeti üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri nehirden su numunesi aldı. Nehrin, zeytin fabrikalarından deşarj edilen atık sular nedeniyle renk değiştirdiği iddia edildi.

Öte yandan, Aralık 2022'de nehirde benzer kirliliğin yaşanması üzerine yapılan incelemede Mut ilçesinden Göksu Nehri'ne atık su deşarj eden 2 zeytin işleme tesisinin faaliyetlerinin durdurulduğu ve 3 milyon 73 bin lira idari para cezası kesildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi

Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi