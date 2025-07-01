Göksu Deltası'nda Yangın: 50 Hektar Alan Zarar Gördü

Göksu Deltası'nda Yangın: 50 Hektar Alan Zarar Gördü
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Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda çıkan yangında 50 hektar alan etkilenirken, bölge önemli bir kuş göç yolu olarak biliniyor. Yangın, birçok itfaiye ekibinin müdahalesine rağmen bataklık zemin ve rüzgar nedeniyle zor söndürüldü.

MERSİN'in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan Göksu Deltası'ndaki sazlıkta çıkan yangında 50 hektar alan zarar gördü. Yanan bölge, havadan görüntülendi.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan dünyanın önemli kuş göç yolları üzerinde yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda, 29 Haziran günü saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kum Mahallesi sınırları içerisindeki sazlıkta çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin bataklık olması ve kuvvetli rüzgar nedeniyle müdahalede güçlük yaşanırken, alevlerin çevreye yayılmaması için çalışmalar yoğun şekilde sürdürüldü. Yangın, dün sabaha karşı kendiliğinden söndü. Yangında 50 hektar alan zarar gördü.

'1 YILDA 3 BÜYÜK YANGIN ATLATTI'

Fotoğraf sanatçısı ve kuş gözlemcisi Nadir Köksoy, yanan bölgeyi dronla havadan görüntüledi. Köksoy "Bu bölge 2025 yılında 3 büyük yangın atlattı. En son dün Göksu deltasında 50 hektarlık bir alan yandı. Bu bölge kuşların göç rotası üzerinde. Türkiye'deki yaklaşık 500 kuş türünün 333 tanesi burada yuvalamaktadır. Ayrıca burada 507 endemik bitki mevcut. Bu bölge Türkiye'nin en büyük sulak alanlarından bir tanesidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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