Gökhan Türkmen İzmir'de 70. konserini verdi
Gökhan Türkmen ve ekibi, İzmir Kültürpark Açıkhava'da 31 Ağustos Perşembe akşamı sahne aldı. Türkmen'in 40. yaş doğum günü de konserde kutlandı.
Gökhan Türkmen ve ekibi 31 Ağustos Perşembe akşamı İzmir Kültürpark Açıkhava'da sahne aldı. 2023 yılının biletli 70. konserini İzmir'de veren Türkmen'e yoğun ilgi gösteren sevenleri, biletlerin günler öncesinden tükenmesini sağladı.
Konserde Gökhan Türkmen 40. Yaş doğum gününü ekip arkadaşları ve seyircileri ile beraber kutladı.
Kaynak: Magazinkolik / Güncel