CHP'li Gökhan Günaydın'dan Rahmi Doğan'ın Atamasına Tepki

HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: ÜNAL AYDIN

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 6 Şubat depremleri döneminde Hatay Valisi olan Rahmi Doğan'ın Sakarya Valisi olarak atanmasına ilişkin, "Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişti. 6 Şubat depremleri döneminde Hatay Valisi olan Rahmi Doğan, Sakarya Valiliği'ne atandı. CHP'li Günaydın, Rahmi Doğan'ın tekrar vali olarak atanmasını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Günaydın, şunları kaydetti:

"Şüphesiz 6 Şubat'ta Türkiye'nin 11 ilini sarsan çok büyük bir deprem yaşandı. Bu depremde kamu görevlerinin bir sorumluluğu var mıdır? Elbette vardır. Sadece Allah'tan geldi diye geçiştiremeyiz. Çünkü deprem öncesi gerekli önlemler yıllar boyunca alınamadı. Deprem oluştuktan sonra o büyük zararın giderilmesinde etkin verimli ve yurttaşlar arasında eşit bir muamele yapılabildi mi?

Gördüğümüz şudur ki özellikle Hatay'da rezerve alanların saptanması, bu alanda faydalanacak yurttaşların saptanması, kira yardımlarının yapılması başta olmak üzere çok sayıda alanda yurttaşın vicdanını kanatan eşitliğe aykırı düzenlemeler yapıldı. Çok sayıda vali merkeze alınırken merkezden de örneğin İçişleri Bakanlığı bürokatlarından fiili valilik için atamalar yapılırken, Hatay Valisinin bir başka fiili göreve atanmasını kamuoyunun vicdanına bırakmak istiyorum."

Ne olmuştu?

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce vatandaş yaşamını yitirmişti. Dönemin Hatay Valisi Rahmi Doğan, 15 Mart 2023 tarihinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifa etmişti. Memleketi Sivas'tan aday adayı olduğunu açıklayan Rahmi Doğan'ı, AK Parti aday göstermemişti. Ardından Rahmi Doğan merkez valisi olmuştu.

Hatay'da yaşayan Cahit Aşkar adlı vatandaş, Doğan hakkında deprem öncesinde ve sonrasında gerekli önlemleri almamak suretiyle binlerce vatandaşın ölümüne, yaralanmasına ve binlerce yapının yıkılmasına neden olduğu gerekçesiyle "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği iddiasıyla Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

ANKA Haber Ajansı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün Rahmi Doğan hakkında yapılan suç duyurusunu işleme koymadığını dün gündeme getirmişti. Kararda, "Rahmi Doğan hakkındaki iddiaların soyut ve genel nitelikte bulunduğu, somut bilgi ve belgeye dayanmadığı" ileri sürülmüştü. Yargıtay'ın kararının ardından Rahmi Doğan, bugün Sakarya Valisi olarak atandı.