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Gökçek, Aboubakar'ın fotoşoplu fotoğrafını hem Müslüman hem şehit asker gibi paylaştı! Hemen sildi

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından eski Beşiktaşlı yıldız futbolcu Aboubakar'a ait fotoşoplu bir görsel paylaştı. Şahsın Abu Bakeroğlu olduğunu öne süren Gökçek, "Somali'den gelip Türk vatandaşı olan, senin ülken ve senin inancın için savaşan Abu Bakeroğlu PKK'lıların yaptığı karakol baskınında şehit oldu." ifadelerini kullandı. Konu kısa sürede gündem olurken Gökçek gerçeği öğrendikten sonra paylaşımını silip suçu danışmanına attı.

Sık sık attığı tweet'ler, yaptığı açıklamalarla gündem olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son olarak eski Beşiktaşlı yıldızla ilgili söyledikleriyle adından söz ettirdi.

Beşiktaş'ta iki farklı dönemde top koşturan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın seneler önce photoshop ile yapılmış fotoğrafını paylaşan Melih Gökçek, yıldız futbolcuyu Müslüman olan ve şehit düşen bir asker gibi tanıttı. Söz konusu paylaşımda, "Bak Türkiye! Somali'den gelip Türk vatandaşı olan, senin ülken ve senin inancın için savaşan Abu Bakeroğlu PKK'lıların yaptığı karakol baskınında şehit oldu. Mekanın cennet olsun. Yabancı düşmanlığı yapan hainlere ibret olsun" ifadelerini kullandı.

Gökçek, Aboubakar'ın fotoşoplu fotoğrafını hem Müslüman hem şehit asker gibi paylaştı! Dalga konusu olunca hemen sildi

Gökçek'in yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Birçok kullanıcı durumun aslını anlatan paylaşımlar yaparken Gökçek de tweet'ini sildi.

O yorumlardan bazıları şu şekilde:

Gökçek, Aboubakar'ın fotoşoplu fotoğrafını hem Müslüman hem şehit asker gibi paylaştı! Dalga konusu olunca hemen sildi

Gökçek, Aboubakar'ın fotoşoplu fotoğrafını hem Müslüman hem şehit asker gibi paylaştı! Dalga konusu olunca hemen sildi

Gökçek, Aboubakar'ın fotoşoplu fotoğrafını hem Müslüman hem şehit asker gibi paylaştı! Dalga konusu olunca hemen sildi

Gökçek, Aboubakar'ın fotoşoplu fotoğrafını hem Müslüman hem şehit asker gibi paylaştı! Dalga konusu olunca hemen sildi

Yeni bir paylaşım yapan Gökçek, "Özür dilerim. Danışmanımın yaptığı hatadan hemen haber oldu sildim. Ve bu açıklamayı yaptım" dedi.

Gökçek, Aboubakar'ın fotoşoplu fotoğrafını hem Müslüman hem şehit asker gibi paylaştı! Dalga konusu olunca hemen sildi

Öte yandan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, geçtiğimiz aylarda yaptığı jelibon gafıyla da gündem olmuştu. Gökçek, sosyal medyada ortaya atılan ve gerçeği yansıtmayan iddialar hakkında katıldığı bir programda "Araştırmış bulmuş ve kapatmışlar. Buralarda petrol olduğu ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bunları araştırtmamışlar bile. Şimdi hepsini teker teker buluyor. Sadece Adana'da bulduğu 1 milyar. Adana'da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş" demişti.

Gökçek, Aboubakar'ın fotoşoplu fotoğrafını hem Müslüman hem şehit asker gibi paylaştı! Dalga konusu olunca hemen sildi

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Vincent Aboubakar Melih Gökçek Beşiktaş Ankara Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

DOĞAN KEMER :

yaşar yaşar mahkemede değil sosyal alemde,milletin önünde şaşar.dalga geçiyor

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Martin Sikertel:

10-13 arası orgeneral var diye yorum yaptım ama şimdi dikkatimi çekti; sadece Genelkurmay Başkanı'nda olan sırmalı apolet bu. Türk tarihinde ilk kez siyahi bir Genelkurmay Başkanımız oldu; hayırlı olsun.

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Hakan Soyadi:

bu zekayla 25 yıl ankarayı yönetti sonra coğrafya kader falan filan coğrafya kader değildir attığın oy kaderindir israile bak filistine bak güney koreye bak kuzey koreye diyeceklerim bukadar.

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