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Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Güncel Haberler

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarınki bazı seferler fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada feribot hatlarında yarınki bazı seferler fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 15.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 15.00 saatlerindeki feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin hizmet verdiği diğer güzergahlarda seferlerin normal seyredeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Boğazı Çanakkale Bozcaada Fırtına Güncel Haberler

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