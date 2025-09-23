Gökçeada'nın Kurtuluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kurtuluş yıl dönümü töreni, bando eşliğinde yürüyüşle başladı ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Tören, muharip uçakların uçuşu, bando konseri ve motosiklet kortejiyle devam etti.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinin kurtuluş yıl dönümü törenle kutlandı.
Tören, hastane önünden Cumhuriyet Meydanı'na bando eşliğinde düzenlenen yürüyüşle başladı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, muharip uçaklar Gökçeada semalarında uçuş yaptı.
Bando konseri ve motosiklet korteji geçişiyle devam eden kutlama programı kapsamında, Kaleköy açıklarında deniz korteji düzenlendi.
Törene, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Onur Levent İnceli, gaziler ile vatandaşlar katıldı.
