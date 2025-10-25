Haberler

Gökçeada'da Kuvvetli Sağanak Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu. Gökçeada Kaymakamlığı ve belediye ekipleri, zarar gören bölgelerde temizlik ve onarım çalışmaları sürdürüyor.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde önceki gece yarısı başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan yağmur sularının zarar verdiği alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İlçede sağanak ev ve iş yerlerinin su basmasına, 5 farklı noktada da heyelana neden oldu.

Gökçeada Kaymakamlığı ve Gökçeada Belediyesine bağlı ekipler DSİ ve Karayollarının desteğiyle zarar gören noktalarda temizlik ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri su baskını yaşayan ikametlerdeki temizlik çalışmalarına katkı sundu. Ekiplerin çalışmasının ardından kapanan yollar yeniden trafiğe açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yağıştan zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipleri ilçe müdürlüğü uzmanlarının da katıldığı çalışmalarda yağış sonucunda oluşan su baskınlarından zarar gören ekili ve dikili alanlarda inceleme yapıp oluşan hasarın raporlamasını gerçekleştirdi.

CHP Çanakkale Milletvekil İsmet Güneşhan da Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay ile bölgede temaslarda bulundu.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
