Gökçeada'da koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenlendi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kurum amirlerinin katımıyla koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Osman Acar başkanlığında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, ilçe genelindeki kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirme amaçlandı.

Toplantıda Gökçeada'nın genel durumu ele alınırken, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı, etkili ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi, sahadaki uygulamaların daha koordineli yürütülmesi ve hizmet kalitesinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, kurum amirlerinin talep ve önerilerinin dinlenmesinin ardından, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının belirlenmesiyle sona erdi.