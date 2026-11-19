Gökçeada'da beyin pıhtısı tespit edilen hasta Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaşın beynine pıhtı attığı tespit edildi. Sahil Güvenlik botuyla Kabatepe İskelesi'ne tahliye edilen hasta, 112 ekiplerince ÇOMÜ Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, rahatsızlanan bir vatandaşı ana karaya getirdi.
Beynine pıhtı attığı tespit edilen İ.K'nin (42) yapılan sağlık kontrolleri sonrası tıbbi tahliyesine karar verildi.
Ambulansla Gökçeada İskelesi'ne getirilen kişinin Sahil Güvenlik botu tarafından Kabatepe İskelesi'ne tahliyesi gerçekleştirildi.
İskelede bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan İ.K, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA