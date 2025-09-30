Gökçe Gökçen: Türkiye Demokrasinin Kalesidir

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde yaptığı konuşmada, "Tüm yalanlara rağmen milyonlarca insan sokaklara çıkıp 'korkuyu evde bıraktık' diyor. Türkiye demokrasinin kalesidir. Çünkü Türkiye'de demokrat olmanın bedeli vardır. Bedel ödemeye hazır milyonlarca insan ortadan kaldırılamaz. Susturulamaz" dedi.

Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi sonbahar oturumunda konuştu. Türkiye'de iktidarın anti demokratik uygulamalarını anlatan ve "Türkiye demokrasinin kalesidir. Çünkü Türkiye'de demokrat olmanın bedeli vardır" diyen Gökçen'in konuşması şu şekilde:

"İnsan hakları ve demokrasiyi korumak için kurulan bu örgütte Türkiye'nin her oturumda ihlallerle anılması üzücü. Ancak ben inanıyorum ve eminim ki, ülkem halkının demokrasi için verdiği mücadeleyle ve onu nasıl yeniden inşa ettiğiyle anılacak. Neler olduğunu, nasıl olmaya devam ettiğini tekrar etmeyeceğim. Bunun bir günde olmadığını hepinizin bildiğini de biliyorum. Aynı ilk adımları bugün dünyanın birçok ülkesinde görüyorum. Partimin ya da halkımın yaşadığı adaletsizliklerden söz etmeyeceğim. Ama sizden hukuk ve kurallardan uzaklaşmanın ve her geri adımın otoriteyi ya da popülisti nasıl cesaretlendirdiğini düşünmenizi istiyorum.

Her bir adımda, yeni ittifaklar ararlar. Karşı tarafı ise bölmeye çalışırlar. Elbette, bir düşman bulmaları gereklidir. Bu düşman zaman zaman değişir. Halkın günlük sorunları değişmez. Seçim kaybettikten sonra otoriterlerin intikam duygusu büyür. Gerçeklerle ilgilenmezler. Bir hikaye uydurur ve herkesin ona inanmasını beklerler. İnanmazsanız sizi hapsederler. Gerçeği silip atabileceklerini zannederler. Ancak Türkiye'nin hikayesi başka. Tüm yalanlara rağmen milyonlarca insan sokaklara çıkıp 'korkuyu evde bıraktık' diyor. Bir gazeteci hapsedildiğinde on gazeteci konuşmaya başlıyor. Bir genç cezaevine girdiğinde, yüz genç sokağa çıkıyor. Bir siyasetçi tutuklandığında 15.5 milyon insan önseçimde onun için oy kullanıyor.

İstanbul seçimleri iptal edildiğinde bazı karamsarlar ' Türkiye'de iktidarı oy vererek değiştiremezsiniz' demişti. İstanbul halkı ise iradesini bir milyon farkla ortaya koydu. Türkiye'yi stratejik ama sorunlu bir ülke olarak görebilirsiniz. Ancak başka bir yönden bakmak isteyenler için Türkiye demokrasinin kalesidir. Çünkü Türkiye'de demokrat olmanın bedeli vardır. Bedel ödemeye hazır milyonlarca insan ortadan kaldırılamaz. Susturulamaz. Yok edilemez. Silinmeyecekler de. Kararlılıkları da ortadan kalkmayacak. Çünkü demokrasi, toplumlarımıza hediye edilen bir şey değildir. Demokrasi, ancak mücadele edersek olur. Ancak demokrasi için çalışırsak olur."