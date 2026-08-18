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Gökay Çakır ve Başaran Aksu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gökay Çakır ve Başaran Aksu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Sendika Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Sendika Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madencilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemlerini 24 saat sürdürme kararının ardından Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Sendika Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alınmıştı.

Sendikacılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
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