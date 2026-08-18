Gökay Çakır ve Başaran Aksu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Sendika Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Sendika Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madencilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemlerini 24 saat sürdürme kararının ardından Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Sendika Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alınmıştı.
Sendikacılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: ANKA