15 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu; 50 tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 155 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 50'sinin tutuklandığını, 27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 ilde son 2 haftadır göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Aydın, Çanakkale, Edirne, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da, İl Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Komandolarının desteğiyle düzenlendi. İnsansız hava araçlarının da kullanıldığı operasyonlarda 81 araç ile 6 bot ele geçirilirken, 155 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 50'si tutuklandı. 27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yürütülen koordineli çalışmalar sonucu, büyük şehirlerden sahil şeridinde bulunan illere uzanan göçmen kaçakçılığı ağının deşifre edildiğini belirten Yerlikaya, "Göç yönetiminin güvenlik boyutunu, insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanlarında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda sınır güvenliği, üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak güçlendirilmekte; yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerinin kullandı.