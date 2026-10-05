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Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli yakalandı, 6,4 kilogram altın bulundu

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Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli yakalandı, 6,4 kilogram altın bulundu
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İstanbul emniyetinin Fransa makamlarıyla koordineli düzenlediği operasyonda, düzensiz göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçişini organize eden suç örgütüne üye 14 şüpheli yakalandı. Operasyonda 6,4 kilogram altın, 162 bin avro, 81 bin dolar ve 386 bin lira ele geçirildi.

DÜZENSİZ göçmenleri Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçişine yardımcı olduğu tespit edilen Türkiye, Yunanistan ve Fransa'da faaliyet gösteren suç örgütü üyesi 14 şüpheli, Fransa makamlarıyla koordineli düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 6,4 kilogram altın ile 162 bin avro, 81 bin dolar ve 386 bin lira ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarında, düzensiz göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçişini organize eden suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Fransa makamlarıyla koordineli yürütülen çalışmalarda, örgütün Türkiye yapılanmasının göçmenlerin sevk ve lojistik faaliyetlerini organize ettiği, örgüt içerisinde FETÖ ile bağlantılı kişilerin de bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerince yürütülen iletişimin tespiti, fiziki takip, PTS incelemeleri ve mali analizler sonucunda şüphelilerin göçmen sevk organizasyonlarında aktif rol aldıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin toplanması ve aktarılmasında görev üstlendikleri belirlendi. Ekipler, çalışmaların ardından bugün İstanbul'un da aralarında bulunduğu 3 il ile Fransa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik çalışmalarda ise 6,4 kilogram altın ile 162 bin avro, 81 bin dolar ve 386 bin lira ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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