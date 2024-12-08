Üye Girişi
Haberler
Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor

Muhalifler Esad'ın giderayak kurduğu kirli oyunu da bozmak üzere

 İstanbul'da konsolosluk binasına giren muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

Muhalifler İstanbul'daki konsolosluk binasına girdi

 Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti

Suriye'de Esad dönemi sona erdi
Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı

Devrik başbakan yönetimi devretmek için konutundan ayrıldı

Göçerlerin Zorlu Yaz Yolculuğu Sona Yaklaşıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars, Ağrı ve Ardahan'ın yaylalarında yazı geçiren Iğdırlı göçerler, sürüleriyle uzun bir yolculuk sonrası köylerine dönüş yapıyor. Yaklaşık 2 ay boyunca yollarda kalan göçerler, kış hazırlıklarını yapmak için Iğdır'a ulaşmayı bekliyor.

Kars, Ağrı ve Ardahan'ın yaylalarında yazı geçiren Iğdırlı göçerler, sürüleriyle dağ, tepe ve ovaları aşıp yürüyerek 2-3 ayda köylerine ulaşıyor.

İlkbaharda yola çıkıp Kars, Ağrı ve Ardahan'ın zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarına sahip yaylalarında yazı geçiren göçerler, ekim ayında Iğdır'a dönüşe geçti.

Yaklaşık 2 aydır hayvanlarıyla yollarda olan göçerler, konaklayarak geçirdikleri yolculukta köylerine varabilmek için gün sayıyor.

Tuzluca ilçesine kadar ulaşan kimi göçerler, kışı civar illere göre ılıman iklime sahip Iğdır'da geçirecek. Göçerler, burada da bir süre ovada kaldıktan sonra ağırlaşan olumsuz hava koşullarının ardından hayvanlarını ahırlara alacak.

"Yolcuğumuz, yaylada kalma ve dönme 7 ay sürüyor"

Göçerlerden Şevket Kerimoğlu, AA muhabirine, Ardahan'daki yaylalarından 1,5 ay önce yola çıktıklarını söyledi.

Yolculuğun zor geçtiğini dile getiren Kerimoğlu, "Tek geçim kaynağımız hayvancılıktır, amacımız ata baba mesleğimizi devam ettirmek. Mayısta başlayan yolcuğumuz, yaylada kalma ve dönme 7 ay sürüyor. Ailemizle gittiğimiz yayladan kışın gelmesiyle birlikte geri dönüyoruz." dedi.

Kerimoğlu, bundan sonra Iğdır'daki köylerinde hayvanların bakımına devam edeceklerini anlattı.

Abdullah Karapınar da yaylalardan başlayan yolculuğun bitmek üzere olduğunu belirtti.

Dağ, tepe ve ovalarda devam eden yolculuğun ardından Tuzluca'ya ulaştıklarını belirten Karapınar, "10 Ekim'de Ardahan'dan yola çıktık, şimdi zorlu yolculuğumuz bitmek üzere. Bir hafta sonra Iğdır'a bağlı köyümüze varmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel
img

Tomar tomar para taşımaya son! Alışverişte Türk Lirası'na geçtiler
img

24 yıllık iktidarını 12 günde kaybeden Esad'ın yolculuğu kazayla başlamıştı
img

61 yıllık rejimi çökerten muhaliflerin ilk hamlesi bu oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı? SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü? BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı? Beşar Esad kaçtı mı? Esad nereye kaçtı? Esad Rejimi nedir? Suriye'de neler oluyor? Suriye'de son durum nedir? Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 8 ARALIK Roblox erişim engelinde son durum! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 8 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.