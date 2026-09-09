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Göç yolculuğundaki ak pelikanlar Kastamonu semalarında görüntülendi

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Kastamonu'nun Abana ilçesinde, göç yolculuğundaki ak pelikanlar renkli görüntüler oluşturdu.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde, göç yolculuğundaki ak pelikanlar renkli görüntüler oluşturdu.

Sürü şeklinde Karadeniz açıklarından geçen ak pelikanlar, ilçe merkezine yaklaşarak uzun süre sahil ve çevresinde uçtu. İlçe sakinlerinin de ilgisini çeken ak pelikanlar, tekrar denizin üzerinde yükselerek gözden kayboldu.

Ak pelikanları fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Serhat Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce tanık olmadıkları bir ana şahitlik etmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Afrika, Asya ve Güneydoğu Avrupa'da üreyen türün Türkiye'de de görüldüğünü anlatan Çakıcı, "Ülkemizde sazlık ve sulak alanlarda yayılış gösteren bu türün bölgemizde daha önce görmediğimiz göç yolculuğuna tanık olduk. Zaman zaman birkaç tane pelikanın tesadüfen uğradığını biliyorduk ama bu sene sürü halinde geldiler. Bizler de o anları heyecanla izledik ve kayıt altına aldık." diye konuştu.

Kaynak: AA
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