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Türkiye'deki Suriyeli sayısı yeniden gündem! Göç İdaresi Başkanlığı son rakamı paylaştı

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Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu iddiasını yalanlayarak, "Ülkemizde bugün itibarıyla 3 milyon 99 bin 524'ü geçici koruma altında bulunan Suriyeliler olmak üzere, toplam 4 milyon 425 bin 230 yasal kalış hakkı bulunan yabancı bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

Göç İdaresi Başkanlığı, " Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu" iddiasının gerçek dışı olduğunu ve hiçbir dayanağının bulunmadığını bildirdi.

Başkanlık, bir televizyon programında yer alan Türkiye'deki yabancı sayılarına ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı. Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayısının, Başkanlığın internet sitesinden şeffaf bir şekilde paylaşıldığı ve bu sayıların her hafta düzenli olarak güncellendiği belirtilen açıklamada, "Ülkemizde bugün itibarıyla, 3 milyon 99 bin 524'ü geçici koruma altında bulunan Suriyeliler, 221 bin 353'ü uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılar ve 1 milyon 104 bin 353'ü ikamet izniyle kalan yabancılar olmak üzere toplam 4 milyon 425 bin 230 yasal kalış hakkı bulunan yabancı bulunmaktadır. Bahse konu programda iddia edildiği gibi ülkemizde 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu iddiası tamamen gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur." ifadelerine yer verildi.

"SURİYELİLERİN 6,5 MİLYONU 9 ÜLKEDE"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisinin (OCHA) verilerine göre Suriyeli nüfusu 23,5 milyondur. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre ise bunların 6,5 milyonu Türkiye'nin yanı sıra Lübnan, Almanya, Ürdün, Irak, Mısır, Avusturya, İsveç ve Yunanistan başta olmak üzere farklı ülkelerde yaşamaktadır. Uluslararası kuruluşların sayıları ve Başkanlığımız tarafından açıklanan sayılar ortadayken gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan sayıların gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşılması iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutumdur ve dezenformasyon amaçlıdır."

Kaynak: AA / Güncel

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500

Yorumlar (6)

MEHMET EMİN BİRGÜL:

sadece izmir ve İstanbulda 3 milyon vardır net.

96
7
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Mustafa Hoca:

Ne hikmetse piyasanın söyledikleri doğru çıkıyor.resmi açıklamalara inancımız ve güvenimiz kalmadı.sadece Urfa'da 1,5 milyon Suriyeli olduğu söyleniyor.başta söylenenlere inanmıyoruz fakat sonra bakıyoruz halkın söylediği doğru çıkıyor.

41
4
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Musa Tekin:

sizin hiç birinize inanmak mümkün değil ki. Yukarıdan gelen emri tekrar eden görevlilersiniz. Kimi kaydettiniz de konuşuyorsunuz? Eğitim şart.

43
2
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Adem Doğrusöz:

İnandık mı? Tabi ki hayır ????

19
3
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Sefa Altun:

BİZDE İNANDİK....;-)

19
3
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CENGAVER:

mersinde saydım bir bucuk mılyon, inanmayan saysın.

2
1
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