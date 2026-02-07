Bakan Ersoy Duyurdu: Göbeklitepe ve Taş Tepeler Berlin'de Dünyayla Buluşuyor

(ANKARA) - Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" sergisinin 10 Şubat'ta Berlin'de açılacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe ve Taş Tepeler kültürünün uluslararası alanda tanıtımına yönelik serginin Berlin'de açılacağını açıkladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 Şubat'ta kapılarını açacak "Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" sergisiyle insanlık tarihinin başladığı toprakların dünyayla buluşturulacağını belirtti.

Bakan Ersoy'un paylaşımına göre sergide, Şanlıurfa Müzesinden seçilen 89 eser ile 4 replika yer alacak. Sergilenecek eserlerin 44'ü ise ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Sergide ayrıca sanatçı Isabel Muñoz'un Taş Tepeler'e ilişkin fotoğrafları da bulunacak.

19 Temmuz'a kadar açık kalacak sergide, Neolitik Çağ'da insanlığın yaşadığı büyük dönüşüm Berlin'in kalbinde anlatılacak. Ersoy, Taş Tepeler'in mirasının kararlılıkla dünyaya taşınmaya devam edeceğini vurguladı.