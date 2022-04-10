GLORİA ÖZALTIN CHAMPİONSHİP BAŞLADI

ULUSLARARASI otelciliğin Türkiye'deki 25 yıllık markası Gloria Hotels & Resorts, 2 yıl aradan sonra düzenleyeceği dört farklı turnuvayı 'Gloria Özaltın Championship' kapsamında 9- 16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriyor.

Türkiye turizmine büyük katkıları bulunan merhum Nuri Özaltın, başta olmak üzere eşi Sebahat Özaltın, ve merhum kızı Öznur Özdemir Özaltın adına düzenlenen turnuvalar, 1 hafta sürecek. Turnuvalara İsviçre, Almanya, İngiltere, Avusturya, Belçika ve Türkiye olmak üzere 6 ülkeden yaklaşık 150 sporcu katılıyor. Gloria Özaltın Championship, Belek'te Gloria Hotels & Resorts bünyesinde bulunan, birçok ödüle ve Türkiye'nin tek '45 Delikli Golf Tesisi' ünvanına ve Trackman Range uygulamasına sahip, uluslararası standartlarda dizayn edilmiş Gloria Golf Club sahalarında gerçekleştiriliyor.

Gloria Özaltın Championship kapsamında gerçekleşecek 'Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy' bireysel turnuvası bugün başladı.

Ardından merhum Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın adına düzenlenen 'Gloria Pairs Championship' kadınlar turnuvası ve 'Nuri Özaltın Trophy' adına erkekler bireysel turnuvaları yapılacak.

Turnuvalar 15 Nisan'da yapılacak gala ve ödül töreni ile sona erecek.