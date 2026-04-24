GKRY ve Fransa ortak askeri eğitim tatbikatı yaptı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Fransa'nın ortak askeri eğitim tatbikatı yaptığı bildirildi.

Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, Rum Milli Muhafız Ordusu, Fransa silahlı kuvvetleri ile ikili askeri işbirliği programı kapsamında askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Rum Milli Muhafız Ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu eğitimin "modern tehditlerin ele alınması, birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi ve operasyonel hazırlığı geliştirme" hedefleri doğrultusunda düzenlendiği belirtildi.

Faaliyet kapsamında taktik tatbikat da icra edilirken çağdaş güvenlik sorunlarına yönelik özel eğitimler de verildi.

Açıklamada, programın iki tarafın kuvvetleri arasında "gerçekçi operasyonel koşullar altında koordinasyonu geliştirmeyi amaçladığı" ifade edildi.

Tatbikatın, GKRY ile Fransa arasındaki daha geniş kapsamlı savunma işbirliği çerçevesinin bir parçası olduğu belirtildi.