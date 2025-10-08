Haberler

GKRY Lideri Hristodulidis: NATO Üyeliği İçin Başvuru Yapacağız

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, NATO ile işbirliği yaptıklarını ve uygun zamanda üyelik başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, NATO ile çeşitli konularda temas halinde olduklarını belirterek gelecekte üyelik başvurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Rum basınında çıkan haberlere göre, Rum Lider Hristodulidis, ABD ve NATO ile çeşitli alanlarda işbirliği yaptıklarını vurgulayarak, "Eğer yapabilseydim, yarın sabah Kıbrıs'ın (GKRY) NATO'ya katılması için başvuruda bulunurdum." ifadesini kullandı.

GKRY'nin NATO üyeliği istediğini aktaran Hristodulidis, üyelik konusunda "hayır" cevabı almamak için uygun zamanı beklediklerini bildirdi.

Hristodulidis, "NATO Genel Sekreteri ile temaslarımız var. Böylece siyasi hazırlıklar ve siyasi veriler hazır olduğunda NATO üyeliği talebinde bulunabiliriz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
Gözler Mısır'daki müzakerelerde! Hamas'ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı

Müzakerelere damga vuran diyalog: İsrail'in Türk askeri korkusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.