GKRY, İngiliz üslerinin İran tarafından hedef alındığına dair iddiaları yalanladı

Güncelleme:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İran'ın İngiltere'nin üslerini hedef aldığına dair iddiaları reddetti. Hükümet Sözcüsü, Kıbrıs'ın tehdit altında olmadığını ve durumu takip ettiklerini açıkladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İran'ın, İngiltere'nin Güney Kıbrıs'ta bulunan üslerini füzeyle hedef aldığına dair iddiaları yalanladı.

GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ın herhangi bir tehdit altında bulunmadığını savunarak, "Kıbrıs yönüne füze fırlatıldığına dair açıklamalar ve yayınlar doğru olmayıp, ülkeye yönelik bir tehdit olduğuna dair hiçbir gösterge bulunmadığı açıklığa kavuşturulmuştur. Yetkili merciler durumu yakından ve sürekli olarak takip etmektedir." ifadesini kullandı.

Rum medyasında yer alan haberlere göre, Letimbiotis, 2 İran füzesinin Akdeniz boyunca gittiğini, hiçbir zaman Kıbrıs'a yönelmediğini iddia etti.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey de bugün yaptığı açıklamada, İran'dan iki füzenin, İngiltere'nin askeri üslerinin bulunduğu GKRY'ye doğru ateşlendiğini ancak bu füzelerin kendi üslerini hedef almadığına emin olduklarını söylemişti.

Kıbrıs Rum kesiminde İngiltere'nin Akrotiri ve Dikelya'da, uçakların da konuşlandığı egemen üsleri, Troodos Dağı'nda ise bir radar ve dinleme istasyonu bulunuyor.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
