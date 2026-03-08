Güney Kıbrıs'a bulunan İngiliz üslerindeki ailelerin zorunlu tahliye süreci uzatıldı
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından İHA isabeti alan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üsü Akrotiri çevresindeki asker ailelerinin zorunlu tahliye süreci 13 Mart'a kadar uzatıldı. Geçen hafta İHA çarpması sonucu başlayan tahliye sürecinde Rum siviller de bekliyor.
- Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssü Akrotiri'deki asker ailelerinin zorunlu tahliye süresi 13 Mart Cuma gününe kadar uzatıldı.
- Tahliye kararı, geçen hafta Akrotiri'ye İHA çarpması sonrasında alındı ve 280 İngiliz aile üyesi ile bölgedeki Rum sivilleri kapsıyor.
- Akrotiri yakınındaki Limasol ve Baf'taki Rum siviller için henüz tahliye işlemi gerçekleştirilmedi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz üsleri ve çevresindeki asker ailelerinin zorunlu tahliye sürecinin uzatıldığı bildirildi.
TAHLİYE SÜRECİ UZATILDI
Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY'deki İngiltere'ye ait egemen üs Akrotiri'nin (Ağrotur) içi ve çevresinde bulunan asker yakını İngiliz aileler için zorunlu tahliye süreci 13 Mart Cuma gününe kadar uzatıldı.
Üs bölgelerindeki asker ailelerinin geçen hafta Akrotiri'ye İnsansız Hava Aracı (İHA) çarpması sonucu zorunlu olarak bir hafta süreyle tahliye edilmesi kararlaştırılmıştı.
RUM SİVİLLER DE TAHLİYE BEKLİYOR
Öte yandan, Akrotiri üssünün yakınlarındaki Limasol ve Baf'a bağlı sivil yerleşim yerlerindeki Rumlar da zorunlu tahliye bekliyor ancak henüz bu işlem gerçekleştirilmedi.
GKRY'de yayın yapan Fileleftheros gazetesi, zorunlu tahliye kararının üs bölgesinde yaşayan İngiliz ailelerden 280 kişi ile bölge sakini Rum sivilleri kapsadığını, Rum İçişleri Bakanlığının da bölgede yaşayan Rumlarla ilgili zorunlu tahliye sürecine dair uzatma kararı vermesinin beklendiğini yazdı.
Rum Politis gazetesi de Sivil Savunma Teşkilatı'na ait sığınakların çok kötü durumda bulunduğuna dikkati çekerek, tahliye sürecinin uzamasının sığınakların çoğu yerde depo olarak kullanılmasıyla ilişkili olduğunu ileri sürdü.
NE OLMUŞTU?
GKRY'deki İngiltere'ye ait egemen üs Akrotiri'ye geçen hafta İHA çarpması sonucu zorunlu olmayan personel dağıtılmış, GKRY ise bölgedeki okulları kapatarak bazı sivilleri Rum Milli Muhafız Ordusu'nun yerleşkelerine göndermişti.