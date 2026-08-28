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Limasol'daki Çin oteli casusluk iddiasıyla gündemde

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- Otel yetkilileri, söz konusu iddiaları reddetti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki??????? (GKRY) Limasol şehrindeki Çin sermayeli bir otelin, İngiliz egemen üssü RAF Akrotiri'ye (Ağrotur) yönelik casusluk faaliyetlerinde kullanılmış olabileceği iddia edildi.

İngiltere'de yayımlanan The Telegraph gazetesinin haberinde, GKRY'de yer alan bir otelin adadaki İngiliz üslerine yönelik istihbarat faaliyetlerinde kullanılmış olabileceğine ilişkin iddialara yer verildi.

Buna göre, Çin sermayeli 16 katlı otel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz egemen üssü RAF Akrotiri'yi kuşbakışı olarak görme imkanı sağlıyor.

Birden fazla istihbarat ve askeri kaynak, "yabancı casusların", kompleksi "gözetleme noktası" olarak kullanmış olabileceğinden endişe ettiklerini dile getirdi.

Otelin İngiliz egemenlik bölgesiyle "iki taraftan sınır oluşturacak" kadar yakın olmasının, Akrotiri'deki üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra güvenlik görevlilerinin de dikkatini çektiği aktarılırken, yetkililerin, tesisin son derece elverişli "gözetleme olanakları sunduğuna" inandığı belirtildi.

Bir gözlemcinin "yalnızca bir dürbün ve uygun bir gözlem noktasıyla" uçakların kalkış ve inişlerinin yanı sıra yetkililer ile askerlerin üs içindeki ve çevresindeki hareketlerini takip edebileceği öne sürüldü.

RAF Akrotiri'de görev yapan bazı yetkililer de otelin "Çin makamları tarafından bir casusluk üssü" olarak kullanılabileceğine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Kaynaklar gazeteye, otelin artık RAF Akrotiri'nin radarında olduğunu ve üssün karşı gözetleme tedbirleri uygulayacağını söyledi.

Otelin bağlı olduğu şirketin sözcüsü ise tesisin yalnızca turizm amacıyla faaliyet gösterdiğini vurgulayarak iddiaların "tamamen temelsiz" olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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