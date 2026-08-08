Akrotiri'ye 32 yeni antene protesto

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz egemen üssü Akrotiri (Ağrotur) bölgesine 32 yeni askeri haberleşme anteni kurma planı protesto edildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY'nin Kourion Belediyesi tarafından, İngiltere'ye bağlı egemen üs olan Akrotiri'nin çevresine, yeni askeri haberleşme anteni kurma planına karşı çıkmak amacıyla gösteri düzenlendi.

Kourion Belediye binası önünde toplanan protestoculara, Merra Akrotiri Komitesi, Akrotiri Sıfır Saati Hareketi, Yeşiller Partisi üyeleri ve diğer örgütlü çevre grupları destek verdi.

GKRY'deki egemen İngiliz üssü çevresine kurulacak 32 yeni askeri haberleşme antenine karşı çıkan protestocular, Akrotiri Üssü'nün ana kapısına kadar yürüdükten sonra taleplerini içeren bir deklarasyonu görevlilere teslim etti.

Söz konusu haberlerde, Akrotiri Üssü çevresindeki halkın, radyasyon yayacağı ve çevreye zarar vereceği endişesiyle İngiliz üs yönetiminin bölgeye yeni antenler kurma planına karşı çıktığı kaydedildi.

Rum basınında daha önce çıkan haberlerde de İngiltere'nin egemen üssü Akrotiri'ye yeni askeri antenleri kurma kararının, üssün, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sırasında insansız hava aracı (İHA) ile 1 Mart'ta vurulmasının ardından alındığına işaret edilmişti.

Güney Kıbrıs'taki İngiliz egemen üsleri

İngiltere'nin kabul ettiği ve 1960'ta yapılan Kıbrıs Bağımsızlık Anlaşması sonucu Akrotiri ve Dikelya'da İngiltere'nin kendi toprağı sayılan 2 egemen üssü ile Troodos Dağı'nda radar istasyonu ile bazı askeri izleme alanları bulunuyor.

İngiltere'nin bu üsler ve radar istasyonu dışında Ada'da 40 kadar askeri tesis ve kontrol noktası edinme hakkına sahip olduğu fakat bunların sadece 15 kadarının aktif olduğu biliniyor.

İngiltere'nin tüm üs ve askeri noktaları Güney Kıbrıs'ta yer alıyor.

Kaynak: AA