Haberler

Grky Cumhurbaşkanı Hristodulidis, Kazakistan'a İlk Resmi Ziyaretini Yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, yarın Kazakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüşecek, iş forumuna katılacak ve Lefkoşa Büyükelçiliği'nin açılışını yapacak.

(ANKARA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GRKY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, yarın Kazakistan'ı ziyaret edecek. Ziyaret, GRKY'de bir cumhurbaşkanının Kazakistan'a yaptığı ilk resmi ziyaret olacak.

GRKY'den yapılan açıklamaya göre; Hristodulidis'e ziyaret sırasında bakanlar ve iş dünyasından temsilcilerin yer aldığı bir heyet eşlik edecek. Hristodulidis ve beraberindeki heyetin GRKY ve Kazakistan arasındaki ilk direkt uçuşla yarın Kazakistan'a gitmesi planlanıyor.

Hristodulidis'in çarşamba günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev ile baş başa görüşme yapması, ardından iki ülke heyetleri arasında geniş kapsamlı temasların gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TOKAYEV'DEN HRİSTODULİDİS'E "DOSTLUK NİŞANI" MADALYASI

Açıklamaya göre Tokayev, Hristodulidis'e "Dostluk Nişanı" devlet madalyasını takdim edecek. İkili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Hristodulidis'in Astana'da "Kıbrıs- Kazakistan İş Forumu"na katılması ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren Alem A.I. Uluslararası Merkezi'ni ziyaret etmesi öngörülüyor.

Hristodulidis'in ayrıca Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Kosherbayev'in katılımıyla Astana'da Lefkoşa Büyükelçiliği'nin açılışını yapacağı belirtildi.

GRKY heyetinde GRKY Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos, Enerji Bakanı Michalis Damianos ve diğer üst düzey yetkililerin de yer alması, GRKY heyetinin perşembe günü Kazakistan ziyaretini tamamlaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

Dünyayı tedirgin eden rest! Barış masasından kalktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne aldı

Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne aldı
Bir ay önce cezaevinden çıkan 14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü

14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü: Sebebi ifadesinde ortaya çıktı
Otomobilin çarptığı çocuk öldü, durumunu öğrenmek için hastaneye giden sürücü darp edildi

Hastaneye gider gitmez, tekme tokat saldırmaya başladılar
Altında 8 bin TL için tarih verildi

Altında 8 bin TL için tarih verildi
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
Akaryakıta 3 indirim birden

Uzun süredir böylesi görülmemişti! 3 indirim birden geliyor
5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor

5 yaşındayken 90 kiloydu! 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor