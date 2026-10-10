Girne'deki gemi kazasında ölen Mustafa Demir 40 gün sonra Reyhanlı'da defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

KKTC'nin Girne kentinden Mersin Taşucu limanına gelmek için bindikleri geminin batması sonucu yaşamını yitiren Mustafa Demir'in (33), 40 gün sonra bulunan cenazesi memleketi Reyhanlı'da toprağa verildi.

Mustafa Demir'in cenazesi, KKTC'den uçakla Hatay'a, buradan da kara yolu ile Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ne getirildi. Cenaze törenine Demir'in ailesi, yakınları, Kaymakam Muharrem Coşgun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Dağlı ile vatandaşlar katıldı. İlçe müftüsü Abdullah Doğan'ın kıldırdığı cenaze namazından sonra helallik alındı. Daha sonra Demir'in cenazesi tekbirler eşliğinde toprağa verildi.

Mustafa Demir'in, aynı kazada yaşamını yitiren kardeşi Mahmut Demir'in (28) cenazesi de 2 gün önce toprağa verilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı