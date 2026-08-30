Haberler

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne'deki gemi faciasında kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne'deki gemi faciasında kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC'nin Girne açıklarında bir geminin alabora olması sonucu 259 yolcu ve 8 mürettebattan oluşan 267 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürerken, Başbakan Ünal Üstel Girne Limanı'na gelerek operasyonu yakından izledi ve kurtarılanları karşıladı.

(KKTC) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan gemideki 267 kişinin kurtarılması için yürütülen çalışmaları Girne Limanı'ndan takip ediyor ve kurtarılanları karşılıyor.

KKTC'nin Girne açıklarında geminin alabora olması sonucu 259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in, Girne Limanı'na gelerek kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiği ve kurtarılanları karşıladığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
KKTC'nin Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

Girne açıklarında can pazarı! 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj

Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj! Çok konuşulacak sözler
Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

Ünlü iş insanının oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimlere bakın
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da provokasyon! Hemen gözaltına alındılar
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme! Şüpheli sayısı 3’e çıktı

Güzellik merkezindeki skandal büyüyor! Kritik isim yakalandı
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor

Cem Yılmaz’dan yüzleri güldüren haber! Hastane odasında bakın ne yaptı
Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor

Popüler özellikte hayati tehlike! Milyonlarca araç geri çağrılıyor