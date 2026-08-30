Haberler

Girne Açıklarında Yolcu Gemisi Alabora Oldu: Can Kayıpları Var

Girne Açıklarında Yolcu Gemisi Alabora Oldu: Can Kayıpları Var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Girne açıklarında 259 yolcu ve 8 mürettebat taşıyan bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu can kayıpları bulunduğunu açıkladı. KKTC ve Türkiye'nin arama-kurtarma ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor, kaza-kırım raporu sonrasında netleşecek.

(ANKARA) - Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu can kayıpları bulunduğunu bildirdi.

Başçeri, TRT Haber'e, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hepimize geçmiş olsun. Böylesine önemli bir günde, 30 Ağustos'un 104. yıl dönümünde böylesine talihsiz bir kazayla karşı karşıya geldik. Maalesef Girne'den hareket edip Mersin'in Taşucu Limanı'na sefer yapmakta olan yolcu gemisi, 259 yolcusu ve 8 mürettebatıyla birlikte bugün saat 12.10 sularında yardım çağrısında bulundu. Gemi yan yatmış durumda ve su alıyor. Girne Limanı'ndan yaklaşık üç deniz mili mesafede.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm unsurları, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sivil Savunma Başkanlığı arama-kurtarma faaliyetlerine devam ediyorlar. Türkiye'den de Sahil Güvenlik kuvvetlerimizin iki helikopteri, iki botu ve bir dalış timi, ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın bölgeye yakın konumda bulunan iki gemisi arama-kurtarma faaliyetlerine dahil olmuş durumdalar. Arama-kurtarma çalışmaları halihazırda devam ediyor.

Maalesef can kayıpları var. Sağ kurtarılan yolcular var. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'yla birlikte gelişmeleri büyükelçilik olarak yakından takip etmekteyiz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Denizde olanların da bir an evvel kurtarılması için canla başla uğraş veren arama-kurtarma ekiplerine başarılar diliyorum."

"KAZANIN NEDEN GERÇEKLEŞTİĞİ, KAZA-KIRIM RAPORUNDAN SONRA ORTAYA ÇIKARILACAK"

Başçeri, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Çok sayıda kişi geminin üzerinden arama-kurtarma ekiplerimizce karaya çıkarılmış durumda. Hastanelere sevk edilenlerimiz var. Can yelekleriyle denize atlamış olanların da denizden toplanmasına çalışılıyor" dedi. Başçeri, gelecek saatlerde tablonun netleşeceğini, 259 yolcunun ekseriyetinin ise kurtarıldığını söyledi.

Kazanın nedenine ilişkin henüz net bilgi bulunmadığını belirten Başçeri, ilgili birimlerin önceliğinin denizde kurtarılmayı bekleyen kişilere ulaşmak olduğunu söyledi. Başçeri, "Kazanın neden gerçekleştiği, kaza-kırım raporundan sonra mutlaka ortaya çıkarılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Girne açıklarında batan gemide 7 kişi hayatını kaybetti

Girne açıklarında batan gemiden peş peşe acı haberler
Gemi faciasında zamana karşı yarış! Kayıp 23 kişi aranıyor

Gemi faciasında zamana karşı yarış! Kayıp kişi sayısı hayli vahim
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: 'Geri dön' dedik, inatla dönmedi

Batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: İnatla dönmedi
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...

Can pazarı yaşanan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor

Cem Yılmaz’dan yüzleri güldüren haber! Hastane odasında bakın ne yaptı
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede

Herkes aynı karede: Özel'in bakışlarına dikkat!
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü

Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! İki rakip bir an olsun ayrılmadı
Burak Özçivit’in kız kardeşi evlendi! Ünlü oyuncu düğüne katılmadı

Kardeşini en mutlu gününde yalnız bıraktı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yolcuların kurtarılması için tüm imkanlar seferber edildi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm imkanlar seferber edildi
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor

İndirim sevinci kısa sürdü! 1 Eylül’de dev zam geliyor
Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

Ünlü iş insanının oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimlere bakın