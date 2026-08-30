Girne Açıklarında Yolcu Gemisi Alabora Oldu: Can Kayıpları Var

(ANKARA) - Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu can kayıpları bulunduğunu bildirdi.

Başçeri, TRT Haber'e, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hepimize geçmiş olsun. Böylesine önemli bir günde, 30 Ağustos'un 104. yıl dönümünde böylesine talihsiz bir kazayla karşı karşıya geldik. Maalesef Girne'den hareket edip Mersin'in Taşucu Limanı'na sefer yapmakta olan yolcu gemisi, 259 yolcusu ve 8 mürettebatıyla birlikte bugün saat 12.10 sularında yardım çağrısında bulundu. Gemi yan yatmış durumda ve su alıyor. Girne Limanı'ndan yaklaşık üç deniz mili mesafede.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm unsurları, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sivil Savunma Başkanlığı arama-kurtarma faaliyetlerine devam ediyorlar. Türkiye'den de Sahil Güvenlik kuvvetlerimizin iki helikopteri, iki botu ve bir dalış timi, ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın bölgeye yakın konumda bulunan iki gemisi arama-kurtarma faaliyetlerine dahil olmuş durumdalar. Arama-kurtarma çalışmaları halihazırda devam ediyor.

Maalesef can kayıpları var. Sağ kurtarılan yolcular var. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'yla birlikte gelişmeleri büyükelçilik olarak yakından takip etmekteyiz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Denizde olanların da bir an evvel kurtarılması için canla başla uğraş veren arama-kurtarma ekiplerine başarılar diliyorum."

"KAZANIN NEDEN GERÇEKLEŞTİĞİ, KAZA-KIRIM RAPORUNDAN SONRA ORTAYA ÇIKARILACAK"

Başçeri, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Çok sayıda kişi geminin üzerinden arama-kurtarma ekiplerimizce karaya çıkarılmış durumda. Hastanelere sevk edilenlerimiz var. Can yelekleriyle denize atlamış olanların da denizden toplanmasına çalışılıyor" dedi. Başçeri, gelecek saatlerde tablonun netleşeceğini, 259 yolcunun ekseriyetinin ise kurtarıldığını söyledi.

Kazanın nedenine ilişkin henüz net bilgi bulunmadığını belirten Başçeri, ilgili birimlerin önceliğinin denizde kurtarılmayı bekleyen kişilere ulaşmak olduğunu söyledi. Başçeri, "Kazanın neden gerçekleştiği, kaza-kırım raporundan sonra mutlaka ortaya çıkarılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA