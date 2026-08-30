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KKTC Başbakanı Ünal Üstel: Girne açıklarında alabora olan feribotta 172 kişi kurtarıldı, 6 kişi hayatını kaybetti

KKTC Başbakanı Ünal Üstel: Girne açıklarında alabora olan feribotta 172 kişi kurtarıldı, 6 kişi hayatını kaybetti
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olduğu kazada 172 kişinin kurtarıldığını, 6 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

(ANKARA) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olduğu kazaya ilişkin, arama kurtarma çalışmaları kapsamında 172 kişinin kurtarıldığını, 6 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

KKTC Başbakanı Üstel, Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olduğu kazaya ilişkin bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "267 kişiyi taşıyan gemiden 172 kişi kurtarıldı, 6 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA
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