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Girit Adası'nda orman yangınları başladı

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Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Yerapetra ve Afrati bölgelerinde orman yangınları çıktı. İtfaiye ekipleri hem karadan hem de helikopterlerle müdahale ediyor.

Yunanistan'da Girit Adası'nın Yerapetra ve Afrati bölgelerinde orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yapılan paylaşımda bugün müdahale edilen yangınlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Yerapetra Belediyesi sınırlarındaki tarımsal ve ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına hem karadan hem de yangın söndürme helikopterleriyle müdahale başlatıldı.

Girit'in Kandiye iline bağlı Vianu Belediyesindeki Afrati bölgesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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