Giresunlu Öğrencilerden Geri Dönüşüm ile Kuş Yuvası Projesi

Giresun'un Görele ilçesinde üniversite öğrencileri, konserve mama kutulardan yaptıkları kuş yuvalarını ağaçlara astı.

Giresun Üniversitesi Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Lojistik Yönetimi 3. sınıf öğrencilerinden Pelin Gürel, Nurdan Dokumacı ve Merve Nur Kanat, "Geri Dönüşümlü Kuş Evleri Projesi" hazırladı.

Sahipsiz hayvanları besleyen öğrenciler, konserve mama kutularından ise kuşlar için yuva yaptı.

Kuş yuvaları, belediye ekiplerinin de yardımıyla parklardaki ağaçlara asıldı.

Pelin Gürel, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşlar için proje yaptıklarını söyledi.

Vatandaşlardan kuş yuvalarına yem bırakmalarını isteyen Gürel, projeyi geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Nurdan Dokumacı ise hem geri dönüşüm bilincini yaymayı hem de doğadaki canlılara destek olmayı hedeflediklerinin altını çizdi.