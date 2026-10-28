Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Giresun Yağlıdere'de kontrolden çıkan kamyonet dereye devrildi, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet dereye devrildi, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Recep L. idaresindeki 55 FG 747 plakalı kamyonet Güllüce köyünde kontrolden çıkarak dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile kamyonetteki Ali K. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

14,5 kilometrelik yol çalışması tamamlandı

Yağlıdere'de İl Özel İdaresince yürütülen 14,5 kilometrelik sathi kaplama yol çalışması tamamlandı.

İl Genel Meclisi Üyesi Temel Işık, yaptığı açıklamada, Güllüce, Yeşilpınar, Sınır, Hisarcık ve Dereköy köyleri ile Elmabelen-Yazlık grup yolunda sathi kaplama çalışması gerçekleştirildiğini belirtti.

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen çalışmaların tamamlandığını aktaran Işık, emeği geçen kurum ve yetkililere teşekkür etti.

Eynesil'de öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı gösterisi

Eynesil ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Eynesil Anaokulu öğrencileri gösteri yaptı.

İlçedeki spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte 4-5 yaş grubundaki öğrenciler "Vatan Marşı" ile "Ben Türk Çocuğuyum" adlı gösteriyi sergiledi.

Etkinliğe, Eynesil Kaymakamı Recep Hasar ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Çınar da katıldı.

Kaynak: AA
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi

14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Televizyondaki görüntü olay oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti

Türkiye'de bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam beklentisi: Önce benzin, sonra motorin

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta ÖTV artışı öncesi yeni zam göründü
Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor

Devlet başkanı tehdit savurdu, çete lideri resmen meydan okudu
Çete üyelerinin şoke eden yazışmaları: Ver iki yüz ben kurşunlarım

Kan donduran yazışmalar: Ver iki yüz ben kurşunlarım
Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi

Emeklilere ek zam gündemdeyken en düşük maaş için rakam geldi
Bir il bu skandalı konuşuyor! Domuzdan yapılan sucuklar böyle imha edildi

Bir il bu skandalı konuşuyor! Domuzdan yapılan sucuklar böyle imha edildi
Nijerya'da cuma namazı sırasında katliam! Ölü sayısı 62'ye yükseldi

Cuma namazı sırasında katliam! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı