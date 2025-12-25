Giresun'dan kısa kısa

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, TOBB Abacıbükü İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilerle sınıflarında bir araya gelen Vali Serdengeçti, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Serdengeçti, daha sonra okul idareci ve öğretmenleriyle görüştü.

Voleybol ve karate turnuvaları düzenlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Okul Sporları Karate Gençler A-B Mahalli Müsabakaları, Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Başarılı olan sporcular 21-22 Şubat tarihlerinde Tokat'ta düzenlenecek grup müsabakalarında Giresun'u temsil etme hakkı kazandı.

Okul Sporları Küçük Erkekler Voleybol turnuvası ise 23-25 Aralık tarihleri arasında 19 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

İl birincisi olan takım 18-21 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenlenecek grup müsabakalarında Giresun'u temsil edecek.

Regaip Kandili programı gerçekleştirildi

Espiye Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince Regaip Kandili programı düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahi dinletisi sunuldu.

Öte yandan okuldaki 50 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildi.