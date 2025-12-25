Haberler

Giresun'dan kısa kısa

Giresun'dan kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, TOBB Abacıbükü İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında voleybol ve karate turnuvalarının da düzenlendiği belirtildi. Ayrıca Espiye Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Regaip Kandili programı gerçekleştirildi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, TOBB Abacıbükü İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilerle sınıflarında bir araya gelen Vali Serdengeçti, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Serdengeçti, daha sonra okul idareci ve öğretmenleriyle görüştü.

Voleybol ve karate turnuvaları düzenlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Okul Sporları Karate Gençler A-B Mahalli Müsabakaları, Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Başarılı olan sporcular 21-22 Şubat tarihlerinde Tokat'ta düzenlenecek grup müsabakalarında Giresun'u temsil etme hakkı kazandı.

Okul Sporları Küçük Erkekler Voleybol turnuvası ise 23-25 Aralık tarihleri arasında 19 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

İl birincisi olan takım 18-21 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenlenecek grup müsabakalarında Giresun'u temsil edecek.

Regaip Kandili programı gerçekleştirildi

Espiye Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince Regaip Kandili programı düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahi dinletisi sunuldu.

Öte yandan okuldaki 50 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

"Kütüphane" ile ilgili iddiayı gündeme getiren gazeteciye gözaltı
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak

Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak
Kına gecesindeki görüntü olay oldu: Herkes yaş farkına takılıyor

Yaş farkı olay oldu
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi