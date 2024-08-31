Üye Girişi
Haberler

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, üçüz bebekleri olan aileyi ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Espiye ilçesinde üçüz bebekleri olan Turgut ve Cansever Sarıkaya çiftini evlerinde ziyaret etti. Serdengeçti, bebeklerle ilgilenerek aileyi tebrik etti.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, üçüz bebekleri olan aileyi ziyaret etti.

Serdengeçti, Espiye ilçesinde Turgut ve Cansever Sarıkaya çiftini evlerinde ziyaret ederek bir süre görüştü.

"Ali Rıza", "Akif" ve "Asel" isimleri verilen bebeklerle de ilgilenen Serdengeçti, Sarıkaya çiftini tebrik etti.

Vali Serdengeçti, her zaman Sarıkaya ailesinin yanında olacaklarını belirterek, "Çocuklarımızın bahtı açık olsun, Allah analı babalı büyütsün." dedi.

Turgut Sarıkaya da Vali Serdengeçti'ye ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, "Bebekler 7 aylık doğdular. 86 gün hastanede yoğum bakımda tedavi gördüler. Zorlu sürecin ardından kucağımıza aldık, çok mutluyuz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Fatih Serdengeçti Sarıkaya Cansever Espiye Yaşam Güncel Haberler

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

 CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

 Bahçelievler'de peş peşe yapılan silahlı saldırılara ilişkin 10 gözaltı

Bahçelievler'de peş peşe yapılan silahlı saldırılara ilişkin 10 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title