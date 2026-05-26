Giresun Valisi Koç'tan 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin değerlendirme Açıklaması

Giresun Valisi Mustafa Koç, 23 Mayıs'ta 5 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin, kırmızı ışıkta duran araca arkadan çarpan aracın sürücüsünün uyuduğunun değerlendirildiğini açıkladı. Vali, bayram denetimleri kapsamında uygulama noktalarını ziyaret etti.

Giresun Valisi Mustafa Koç, 23 Mayıs'ta meydana gelen ve aynı aileden 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin, "Kırmızı ışıkta duran bir araca arkadan gelen bir aracın, muhtemelen sürücünün uyuduğunu değerlendiriyoruz, vurması sonucunda oldu." dedi.

Erikliman mevkisindeki jandarma ile Aksu mevkisindeki polis uygulama noktalarını ziyaret eden Koç, denetimler sırasında durdurulan araçların sürücüleri ve yolcularıyla sohbet etti.

Sürücülerden kurallara uymalarını isteyen Koç, çocuklara da hediye verdi.

Koç, Aksu mevkisindeki uygulama noktasında gazetecilere, vatandaşların huzur içinde bir bayram geçirebilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Bayram süresince yaklaşık 1500 personelle 90 uygulama noktasında denetimlerin süreceğini belirten Koç, bayram tatili için memleketlerine gelenlerin kazasız belasız yuvalarına dönebilmeleri için çeşitli tedbirler aldıklarını ifade etti.

Vali Koç, bir tırın iki otomobile çarpması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın meydana geldiği Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkisinde ilave tedbir alınıp alınmayacağına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Kaza görüntülerini sizler de görmüşsünüzdür. Kırmızı ışıkta duran bir araca arkadan gelen bir aracın, muhtemelen sürücünün uyuduğunu değerlendiriyoruz, vurması sonucunda oldu. Ama önümüzdeki dönemlerde de inşallah biz hem emniyetimizle hem belediyemizle hem Karayollarımızla, sorumlu kurumlarımızla birlikte bir eksiklik varsa, olduğunu düşünmüyoruz, değerlendirmiyoruz ama olan kazaları tekrar değerlendirip iyileştirme yönünde veya yapılması gereken bir şey varsa yapma yönünde mutlaka çalışmamız olacak."

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
