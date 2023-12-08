Giresun Valisi Espiye-Ericek yolunda inceleme yaptı

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Espiye-Ericek grup yolunda meydana gelen heyelan sonrası yapılan çalışmaları inceledi. Yolun 30 Kasım'da ulaşıma açıldığını belirten Vali Serdengeçti, yol genişletme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, bir süre önce heyelan meydana gelen Espiye- Ericek grup yolunda inceleme yaptı.

Espiye ilçesini ziyaret eden Serdengeçti, Espiye Soğukpınar sapağı ile Ericek arasında 7 Eylül'de meydana gelen heyelan sonrasında yolda yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Serdengeçti, çalışmalar sonucu yolun 30 Kasım'da ulaşıma açıldığını anımsatarak, yol genişletme çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

Vali Serdengeçti'ye incelemeleri sırasından Espiye Kaymakamı Taner Tengir, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer ve Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere de eşlik etti.