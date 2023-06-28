Giresun Valisi Duroğlu ve Bulancak'ta Bayramlaştı

Giresun Valisi Enver Ünlü, Duroğlu ve Bulancak'ta vatandaşlarla bayramlaştı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, sağanak ve su baskınlarından etkilenen Duroğlu beldesinde bayram namazı çıkışında vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Duroğlu Merkez Camisi avlusundaki bayramlaşmaya AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin ve İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı katıldı.

Vali Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devletin kudretli imkanlarıyla kısa sürede afetin izlerini büyük ölçüde sildikleri Duroğlu beldesinde hemşehrileriyle bayramlaştığını ifade etti.

Bulancak ilçesinde de Sarayburnu Camisi'nde bayram namazı sonrası Belediye Başkanı Recep Yakar ile Başkan Yardımcısı Emrullah Guguk vatandaşlarla bayramlaştı.

Espiye'de ise Merkez camisinde kılınan bayram namazının ardından Kaymakam Taner Tengir ve Belediye Başkanı Mustafa Karadere vatandaşların bayramını tebrik etti.