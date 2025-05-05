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Giresun’un Şifa Kaynağı: Kaldirik Otu Yılda 2 Ay Süper Gıda Olarak Sofralarda

Giresun’un Şifa Kaynağı: Kaldirik Otu Yılda 2 Ay Süper Gıda Olarak Sofralarda
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Giresun'da doğal olarak yetişen Kaldirik Otu, bahar aylarında toplanarak turşusu yapılıp yıl boyunca tüketiliyor. Sağlığa sayısız faydası bulunan bu bitki, yöredeki yemeklerde de sıkça kullanılıyor ve özellikle diyet yapanlar tarafından tercih ediliyor.

Doğadan sofralara... Yılda 2 ay yetişiyor, turşusu yapılıp yıl boyunca tüketiliyor

GİRESUN - Karadeniz bölgesinde genellikle yüksek alanlarda yetişen ve şifa kaynağı olan 'Kaldirik Otu' Giresun'da toplanılmaya başlanıldı. Kaldirik otu, yörede yıl boyunca tüketmek için turşu kurulmasının yanı sıra yemekleriyle de sofraları süslüyor.

Yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen ve sağlığa sayısız faydasıyla bilinen Kaldirik Otu, Giresun'da bahar aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini almaya başladı. Turşusu, kavurması ve kızartmasıyla sofraları süsleyen bu özel bitki, halk arasında "şifa kaynağı" olarak biliniyor.

Giresun'da nisan ayının ortalarında toplanmaya başlanan Kaldirik Otu, özellikle yüksek alanlarında, fındık bahçeleri ve yol kenarlarında doğal olarak yetişiyor. Lila renkli çiçekleriyle görsel bir şölen sunan bu bitki, halk arasında baharın gelişiyle özdeşleştirilirken, boğaz, bademcik iltihabı ve sigara içenler için balgam söktürücü özellikleriyle de dikkat çekiyor.

"Giresun dışındaki gurbetçilere bile gönderiyoruz"

Giresunlu Ayşe Karaçam, yıllardır bu şifalı bitkiyi toplayarak sofralarında kullandığını ifade ede ederek "Bu çok sağlıklı bir şey. Özellikle sağlıklı yaşamak isteyenler ve diyet yapanlar tarafından da sevilerek tüketiliyor. Genellikle nisan ortasından haziran başına kadar toplanır. Taze olarak yemeklerde kullanıldığı gibi turşusu da yapılarak yıl boyunca tüketiliyor. Hatta Giresun dışındaki gurbetçilere bile gönderiyoruz" dedi.

Yumurta ve mısır unu ile Kaldirik'in lezzet yolculuğu

Kaldirik otunun tüketimi ile ilgili bilgi veren Sevim Koçoğlu Bıçakçı ise "Bitki önce yapraklarından ayrılarak, sapları temizlenip haşlanıyor. Daha sonra küçük küçük doğranıyor. Doğranan saplardan diple, kavurma turşu gibi birçok yemek yapılıyor. Bugün yumurtalı kızartmasını yaptık. En çok bu hali tercih ediliyor ama kavurması, diblesi ve özellikle turşusu da çok seviliyor" ifadelerini kullandı.

Giresunlu Durmuş Karakaya ise doğadan gelen bu nimetlerin sağlık üzerindeki etkilerini anlatarak "Bağırsaklara, mideye, şeker hastalığına çok iyi geliyor. İdrar yollarını temizliyor. Her yıl bu zamanlarda toplarız. Kavururuz, haşlayıp tavasını yaparız. Giresun'un en uzun yaşayan iller arasında olması boşuna değil, doğadan besleniyoruz. Kaldirik de bu şifalı doğanın bir parçası" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLGE - Güncel
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