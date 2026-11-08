Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Giresun'un Güce ilçesinde kar sonrası doğaseverler 1700 rakımlı köyde yürüyüş yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Güce ilçesinde kar sonrası doğaseverler 1700 rakımlı köyde yürüyüş yaptı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un yüksek kesimlerinde sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışı etkili oldu ve bölge beyaza büründü. Güce ilçesine bağlı 1700 rakımlı Boncukçukur köyünde yollar, ağaçlar ve tepeler karla kaplanırken doğaseverler bu yollarda yürüyüş yapıp manzarayı fotoğrafladı.

GİRESUN'un yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü. Karla kaplanan yollarda yürüyüş yapan doğaseverler, kış havasının keyfini çıkardı.

Kentte sıcaklıkların düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Güce ilçesine bağlı 1700 rakımlı Boncukçukur köyünde yağışın ardından yollar, ağaçlar ve tepeler karla kaplandı. Köyde oluşan kış manzarası, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilgisini çekti. Bölgeye gelen doğaseverler, beyaza bürünen yollarda yürüyüş yapıp, temiz havanın ve manzaranın keyfini çıkardı. Zaman zaman mola verip çevreyi inceleyen vatandaşlar, güzel manzaraları fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı32

Türk futbolunu sarsan görüntü! Video kaldırıldı ama ortalık karıştı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de yıkımın ortasında 250 çift dünyaevine girdi

Gazze'de yıkımın ortasında 250 çift dünyaevine girdi
Ormanda yürürken karşısına çıktı! Boyu tam 40 santim

Ormanda yürürken karşısına çıktı! Boyu tam 40 santim
Okul önünde böyle kavga ettiler! Arkasını dönünce başına kaskı indirdi

Kavgada yapılmayacak hareket! Hem de rakibi arkasını dönmüşken
Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı! Pilot yara almadan kurtuldu

Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı
Arızalanan uçak yolun ortasına acil iniş yaptı, trafiktekiler bakakaldı

Görüntüsü olmasa kimse inanmazdı! Seyir halindeyken yıldırım gibi indi
“Kurşunlar” ve “Aylar” suç örgütlerine operasyon! 29 tutuklama

Kendilerine bu isimleri takmışlardı! 2 ayrı çeteye baskın
Eski Fenerbahçeli Enner Valencia, Boca Juniors'u şampiyon yaptı

Şampiyonluğu getiren vuruş! Eski Fenerbahçeli resmen tarih yazdı