Giresun'un Güce ilçesinde kar sonrası doğaseverler 1700 rakımlı köyde yürüyüş yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

GİRESUN'un yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü. Karla kaplanan yollarda yürüyüş yapan doğaseverler, kış havasının keyfini çıkardı.

Kentte sıcaklıkların düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Güce ilçesine bağlı 1700 rakımlı Boncukçukur köyünde yağışın ardından yollar, ağaçlar ve tepeler karla kaplandı. Köyde oluşan kış manzarası, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilgisini çekti. Bölgeye gelen doğaseverler, beyaza bürünen yollarda yürüyüş yapıp, temiz havanın ve manzaranın keyfini çıkardı. Zaman zaman mola verip çevreyi inceleyen vatandaşlar, güzel manzaraları fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı