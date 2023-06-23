Giresun'un Duroğlu Beldesi Sel ve Su Baskınlarıyla Mücadele Ediyor

Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesi, şiddetli yağışların neden olduğu sel, su baskınları ve heyelanlarla mücadele ediyor. Belde merkezi havadan görüntülendi ve büyük maddi hasar meydana geldi.

Sel, su baskınları ve heyelanların zarar verdiği Giresun'un Duroğlu Beldesi böyle görüntülendi

GİRESUN - Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde gece etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında sel, heyelan ve su baskınları yaşandı. Sel, su baskınları ve heyelanların zarar verdiği belde merkezi havadan görüntülendi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir kaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar Giresun'un Duroğlu beldesinde sel, heyelan ve su baskınlarına yol açtı. Belde merkezinden geçen Çengel Deresi'nin taşması sonucu dağlardan gelen çakıl, moloz ve ağaç parçaları belde merkezinde büyük maddi hasara yol açtı. Çok sayıda araç çamur yığınları altında kalırken, teresubat belde merkezinde hasara neden oldu. Ev ve iş yerlerini su basarken, ekipler kepçe yardımı ile evlerinde mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Geceden bu yana kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE, Kızılay, Jandarma ve AKUT ekipleri katılırken; sel, su baskınları ve heyelanların zarar verdiği Duroğlu Beldesi havadan görüntülendi.