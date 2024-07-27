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Giresun'un Bulancak ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Giresun'un Bulancak ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonucunda yollarda su birikintileri oluştu ve bazı iş yerleri su altında kaldı. Belediye ekiplerinin çalışmalarıyla ulaşım yeniden sağlandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan sağanağın ardından yollarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

Trafikte aksamaların yaşandığı ilçede belediye ekiplerinin çalışmalarıyla ulaşım yeniden sağlandı.

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, AA muhabirine, meteorolojiden yapılan yağış uyarısıyla gün boyunca belediye ekiplerinin olumsuz durumlara karşı hazır olduğunu söyledi.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanın hayatı olumsuz etkilediği belirten Sıbıç, "Tüm ekiplerimiz bu duruma hazır durumdaydı. Sabahtan beri teyakkuzdaydık. Tüm kanalların temizlikleri yapıldı. Bize gelen ihbarlarda ilçemizde 2 iş yerini su bastı. Ekiplerimiz olaya anında müdahale ettiler. Her şey kontrolümüz altında. Bu tür afetlerden Allah bizleri korusun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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