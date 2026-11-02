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Giresun Espiye'de TSKGV kampanyasına destek veren işletmecilere plaket verildi

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Giresun Espiye'de TSKGV kampanyasına destek veren işletmecilere plaket verildi
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Giresun Espiye'de TSKGV'nin 'Senede Bir Gün' kampanyasına bir günlük gelirini bağışlayan restoran işletmecilerine teşekkür plaketi verildi. TSKGV Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu, işletmecilerin desteğinden duyulan memnuniyeti ve kampanyanın önemini dile getirdi.

Giresun'da, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) "Senede Bir Gün" kampanyasına katkıda bulunan restoranın işletmecilerine teşekkür plaketi verildi.

Espiye ilçesinde Sayime Küp ve Selma Çöğür'ün işlettiği restoranı ziyaret eden TSKGV Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu, bir günlük gelirlerini kampanyaya bağışlayan işletmecilere teşekkür etti.

Sipahioğlu, Espiye'den güzel bir kıvılcım yakıldığını belirterek, "İnşallah bu kıvılcım büyür ve bir ateşe dönüşür. Espiye'nin sesi inşallah kampanyayla duyurulur." dedi.

İşletmecilere bereketli kazançlar dileyen Sipahioğlu, vatan sevgisinin, milli dayanışmanın ve orduya güvenin tezahür etmesi açısından kampanyanın desteklenmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Selma Çöğür ise kampanyaya destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Mehmetçikler için yaptık. Katkımız olduysa ne mutlu bize." diye konuştu.

Sayime Küp de "Vatanımız, bayrağımız için sonuna kadar destekçiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erhan Sipahioğlu ile beraberindeki Çöğür ve Küp, daha sonra Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz'u makamında ziyaret etti.

Kavanoz ve Sipahioğlu, kampanyaya destekleri nedeniyle Selma Çöğür ve Sayime Küp'e teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: AA
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