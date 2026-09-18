Giresun Espiye'de sağanak, Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerinde su baskınına yol açtı

Giresun Espiye'de sağanak, Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerinde su baskınına yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Espiye ilçesinde sağanak, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı; Espiye Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerinde de su baskınları meydana geldi. Ekipler, ilçe genelindeki olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.
Giresun'un Espiye ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Espiye Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerinde de su baskınları meydana geldi.
Ekipler ilçe genelindeki olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA